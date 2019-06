Vöhl : NationalparkZentrum Kellerwald |

Am Freitag, den 05. Juli 2019 ab 19:30 Uhr auf dem Lagerfeuerplatz, finden der Lagerfeuerabend am NationalparkZentrum statt.



Lagerfeuer, Stockbrot, Geschichten über den Kellerwald - was braucht es mehr, um gemeinsam mit der ganzen Familie oder mit Freunden einen gemütlichen Abend zu verbringen?

Mit Stockbrot gemütlich am Lagerfeuer sitzend, werden mögliche Fragen beantwortet und dem knisternden Feuer gelauscht.