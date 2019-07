Greenpeace präsentiert: "An den Rändern des Horizonts"

Vöhl : NationalparkZentrum Kellerwald |

Open Air



Markus Mauthe - An den Rändern des Horizonts



Die packende Live-Show von und mit dem bekannten Naturfotografen, Buch-Autor und Umweltaktivisten. Magische Momente, extreme Erfahrungen und beeindruckende Bilder von über zwanzig unterschiedlichen Volksgruppen können die Zuschauer in seiner neuen multimedialen Live-Reportage erwarten. In seinen Aufnahmen versteht es Markus Mauthe meisterlich, charakteristische Landschaften, kulturelle Eigenheiten der Menschen und besondere Stimmungen einzufangen. Untermalt werden seine Reisen an die Ränder der Welt mit Musikpassagen seines langjährigen Komponisten Kai Arend.



Bitte wetterangepasste Kleidung und evtl. Regenschutz und Decken mitbringen.



Der Eintritt ist frei!



Open-Air: Amphitheater des NationalparkZentrums Kellerwald, Weg zur Wildnis 1,

bei Regen: Kinoraum

Einlass 30 Minuten vorher, Beginn: 21:00 Uhr