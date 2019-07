Fledermauserelbnisabend mit der NAJU

Vöhl : NationalparkZentrum Kellerwald |

Diashow im NationalparkZentrum - Exkursion in die Jagdreviere der Fledermäuse



Alle Fledermausfans aufgepasst! Am Mittwoch, den 24. Juli, veranstaltet das NationalparkZentrum Kellerwald und die Naturschutzjugend (NAJU) Waldeck-Frankenberg von 20:00 bis 22:00 Uhr einen Fledermauserlebnisabend. Treffpunkt zur zweistündigen Veranstaltung ist das NationalparkZentrum (Weg zur Wildnis 1) in Vöhl-Herzhausen. An eine einleitende Diashow schließen sich Erlebnisspiele und eine Exkursion in die Jagdreviere der Fledermäuse an.

Der Eintritt ist kostenfrei!

Die zweistündige Veranstaltung ist auch für RollstuhlfahrerInnen geeignet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, so können auch Kurzentschlossene einfach vorbeikommen.