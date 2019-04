Reise nach WIEN im Frühling 2019... – noch Plätze frei

WIEN im Frühling 2019... – noch Plätze frei



„Wir reisen in die wunderschöne Stadt WIEN!“

Wer möchte noch mitkommen in unser schönes Nachbarland Österreich?

Den Frühling in einer wunderschönen Stadt verbringen - daran hat bestimmt schon einmal der ein oder andere gedacht.



Nun könnte es tatsächlich geschehen, denn eine Reisegruppe mit netten Menschen aus Vöhl-Marienhagen und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg möchte in der Woche nach Ostern fünf Tage lang in diese spannende und kulturell so vielseitige Stadt unweit zur Slowakei und zu Ungarn reisen.

Vollkommen ungezwungen und mit guter Laune, dennoch mit einer gewissen Portion „Entdeckerfreude im Gepäck“, so wollen wir am Dienstag nach Ostern preiswert mit dem ICE ab Kassel aufbrechen, um bis zum 27.April diese herrliche Weltstadt zu erkunden und uns dort wohlzufühlen…

Zwei Plätze in einem Doppelzimmer im klasse „Hotel Bellevue“ sind nur noch frei.

Wer also ganz spontan sagt: „Ja, das wäre etwas für mich/uns!“, kann sich gerne weitere Informationen unter meiner Mail-Adresse abholen.

Diese lautet:

Hfkubat2000lobo@aol.com

Die Reise ist ein „Ableger“ des Laufcup Waldeck-Frankenberg.



Wir freuen uns auf Deine/Ihre spontane Anfrage oder sogar schon Zusage.