Schöne Hauswand Malerei

Malerei der Spitzenklasse von Evelina Iacubino Tennenbronn

Vor Ca. 25 Jahren traf ich bei einer Ausstellung in Bad Dürrheim Baden-Württemberg die obengenannte Malerin mit einer Auswahl ihrer Leinwand Werke, ich war begeistert über diese Kunstwerke. Im Gespräch sagte ich zu ihr, Junge Frau sie sind schon Gut und können nur noch besser und vielseitiger werden. Wurde in der Folgezeit über Ausstellungen und Aktionen von Evelina Iacubino Informiert, besuchte alles was möglich war. Ich war zum Kunstfreund und Sammler im Jahr 1987 geworden. In einem Sportstudio in VS-Villingen zeigte man damals schon die 13. Ausstellung. Ab der 14.war ich bereits Aktiv mit der Planung und der Organisation beschäftigt das ging dann über Jahre bis zur 105. Ausstellung in 2009.In dieser Zeit war die Malerin mit 2 Ausstellungen Präsent in einer der Ausstellungen wurde einem schönen Mann mit Body Painting ein Löwe auf die Brust gemalt. Dieses Kunstwerkhielt leider nur wenige Stunden und verschwand unter der Dusche. Fotos und Zeitungsberichte sind natürlich noch vorhanden. In Triberg im Schwarzwald in der Hauptstraße unterhalb vom Höchsten Wasserfall in Deutschland wurden ganze Geschäfts Fassaden Werbewirksam bemalt. Eine weitere Variante der Malerei wurde wahrgenommen in Blumberg mit der Straßenmalerei, hier kam Tochter Noemi als mitmalerin auch ins Geschäft.In Holland gewann Evelina einen Weltmeistertitel in der Körpermalerei jetzt ( Body Painting )Es folgte ein Titel als Deutsche Meisterin. Seit einigen Jahren wird in der Stadt Titisee am Titisee im Schwarzwald ein Gruppen Wettbewerb in Body Painting Malerei ausgeführt.Ca.10 Maler oder Malerinnen mit Helfer bemalen ihre Modelle in 5 Stunden, von fast Nacktvon den Zehen bis zur Kopfhaut, in wunderschöne leider nur kurzlebige Kunstwerke. .Die Besucher dürfen von Anfang bis zur Prämierung dabei sein und Fotos machen.Evelina Iacubino wurde schon mehrfach mit dem Publikumspreis belohnt.Wenn Ihr mehr von den Arbeiten der Malerin sehen wollt, genügt www.evelina Iacubino