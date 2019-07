Keltengrab am Magdalenenberg in Villingen

Hallo meine Freunde von My Heimat nun ist es an der Zeit wiedermal etwas zu senden. Am heutigem Sonntag den 14. Juli war ich an unserem gewaltigen Keltengrab am Magdalenenberg im Südwesten von dem damaligen Stadt Villingen, seit 1972 Gemeinsame Stadt Villingen-Schwenningen. Im Südwesten der Republik. Umgeben von Wald und schönen Wiesen liegt der Hügel auf einer Anhöhe, höchster Punkt vom Grabhügel 765 Meter ü. M. Durchmesser 106 Meter bei einer Höhe von Ca. 8 Meter. Im Innern war eine Hölzerne Grabkammer, deren Stämme Heute im Franziskaner Museum zu besichtigen sind, Vom Museum am Riettor beginnt vor dem Tor der Informationenweg und Wanderweg zum Grabhügel. Über das Hubenloch wandert man zum Warenberg und hält sich ein wenig rechts wo dann bald der Magdalenenberg sichtbar wird. Gebaut wurde die Grabkammer Ca. 550 Jahre vor Christus. Am ganzen Hügel im Umfeld wurden bei Grabungen 1972 viele Einzel und Mehrfachgräber gefunden. im Jahre 1890 wurde durch die Stadt bereits eine Grabung gemacht, bereits dort wurde festgestellt dass Inhalte der Grabkammer vermutlich in der Vorzeit von Grabräubern entnommen waren. Man fand damals keinen Schmuck oder Metallteile. Von einem Handwagen in der Grabkammer waren nur noch Teile vorhanden.

1980 erscheint von Konrad Spindler die Wissenschaftliche Aufarbeitung des Grabhügels und erscheint vom Neckar-Verlag GmbH Villingen. Habe leider in dem Buch und Bildband keine ISDN Nummero gefunden. Hänge noch ein paar Fotos an aus dem Umfeld vom Grabhügel. Da hat ein Landwirt eine Blumenwiese eingesät welche jetzt schon erahnen lässt was das für ein herrlicher Anblick wird und ein ergiebiger Sammelplatz wird. Werde über dieses Blumenfeld weiter berichten, M.B. aus VS