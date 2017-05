Fahrzeugweihe der FFW Mundraching: "Die Hurlacher" machen den Auftakt

Vilgertshofen : Mundraching |

Den Auftakt zu den drei Tage andauernden Festlichkeiten zur Fahrzeugweihe der Freiwilligen Feuerwehr Mundraching machen "Die Hurlacher"

Am Freitag, den 19. Mai ab 20:00 Uhr spielen sie im großen Festzelt in Mundraching mit gewohnt umfangreichem Programm auf. Es darf getanzt werden - zu Blasmusik, Schlager, Swing, Pop und Rock. Für jeden Geschmack ist also was dabei. Natürlich mit Bewirtung und Bar im Festzelt.



Am Samstag, den 20. Mai startet der Festumzug der Vereine um 17:30 Uhr, anschließend findet die Fahrzeugweihe für das neue Feuerwehrauto statt. Den Festabend umrahmt musikalisch die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl.



Am Sonntag den 21. Mai gibts einen zünftigen Frühschoppen im Festzelt - hierzu spielt der Musikverein Asch. Der Seestaller Trachtenverein hat am Nachmittag ebenfalls einen Auftritt.

Das Festzelt befindet sich am unteren Ortseingang von Mundraching. Für Parkmöglichkeiten ist gesorgt.