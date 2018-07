Goslar ist eine Reise wert - Klosterbrennerei Wöltingerode- Petrus Miteinander on Tour (2)

Das Zisterzienser-Nonnenkloster ist seit 1682 für seine edlen Tropfen bekannt.Während der einstündigen Führung erfuhren wir Interessantes über das besondere Gärverfahren mit Malz, über die Destillation in Kupfergeräten und das Brennen des 96%igen Destillats und die Likörbereitung. Es wird zur Herstellung nur Weizen von den eigenen Feldern und klares Brunnenwasser verwandt.Wir staunten das eine über 100 Jahre alte Dampfmaschine auch heute noch in Betrieb ist. Im Anschluss konnten die leckeren Liköre verkostet werden.Dann ging es heimwärts.Wir beendeten diesen interessanten Tag mit einem gemeinsamen Abschluss im Gemeindesaal der Petrusgemeinde. Goslar ist eine Reise wert - Kaiserpfalz Petrus Miteinander on Tour (1)