Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt..

Vellahn : kirche |Dr. Warnack, Urologe u. Onkologe (Hagenow)



Es gibt dann und wann die Frage bei Patienten und Angehörigen "Was passiert, wenn was passiert!" und wenn was passiert ist, was sollten Patienten dann bedenken oder gar tun... - Beim Treffen der Prostatakrebs-Selbsthilfe wird uns ein Urologe Antworten auf unsere Fragen geben. - Wie immer: unsere Treffen sind frei für jederMann und Frau (Angehörige)Dienstag, 12.febr.2019 - 17 - 19 UhrDieses Thema ware bereits für den Monat Februar angesagt, musste aufgrund von Terminüberschneidungen beim Referenten kurzfristig verschoben werden.(Infos zur SHG siehe auch bei http://prostata.schaaletreff.de /)