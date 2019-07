„Musikalischer Dämmerschoppen“ 3. August 2019 in 38159 Vechelde-Wahle mit Oldie Formation Look Back

Die Formation Look Back präsentiert bei Live-Auftritten das Gefühl der 50er-, 60er-, 70er- und einige Songs der 80er-Jahre. Das Repertoire enthält eine einzigartige Auswahl der Beat- und Love-Generation, primär Nr. 1 und Top-Ten Hits.



Beim diesjährigen Dämmerschoppen am 3. 8. 2019 auf dem Vorplatz Gemeinschaftshaus, Schulstr. 5 in Vechelde-Wahle präsentieren sie zeitlose Hits einer großen Ära von Bill Halley & The Comets bis Supertramp.



Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 22:00 Uhr



Veranstalter:



Heimat- und Kulturverein Wahle e.V.

Reiner Pape

Cachanring 42

38159 Vechelde-Wahle



Look Back: www.look-back.de