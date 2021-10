In Gedenken an Oberfeldwebel Heinz Huchthausen, PzArt Btl 15 StadtoldendorfAm 13.10.1981 ereignete sich auf der Winckler Höhe, Truppenübungsplatz Munster Süd, ein tragischer Schießunfall.Der 37 Jährige Oberfeldwebel Heinz Huchthausen wurde von Splittern einer fehlgeleiteten Artilleriegranate einer fremden Einheit tödlich verletzt, der Feldwebel Großmann wurde dabei schwer verletzt!Möge er in Frieden ruhen!