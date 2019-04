Ustersbach : Biohof |

zu einem Besuch auf dem Bioland-Betrieb Ellenrieder



am Samstag 25. Mai 2019



Der Biobauer Johann Ellenrieder hält eine Milchviehherde (Weidegang und Hörner bei den Kühen, was heute fast schon die Ausnahme ist!). Außerdem betreibt er Ackerbau und vermarktet seine Produkte zum Teil auch direkt an Verbraucher.



Treffpunkt: Hauptstraße 36, 86514 Ustersbach

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Hof: Hauptstraße 36, Ustersbach





BUND Naturschutz e.V. Kreisgruppe Augsburg

Heilig Kreuz Str. 6

86152 Augsburg