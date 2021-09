Veranstaltung mit Alice Weidel (MdB), Peter Boehringer (MdB) und Gerd Mannes (MdL)

Hochkarätig besetzte Veranstaltung in einzigartiger Atmosphäre im Amphitheater Mindelzell.

Am 18.09.2021 hören Sie wichtige Informationen, welche vom Mainstream verschwiegen werden, direkt von Mitgliedern des Bundestags und eines Landtagsabgeordneten. Genießen Sie die beeindruckende Atmosphäre im Amphitheater und Informationen aus erster Hand. Informieren Sie sich, wie und was die AfD wirklich ist, daß wir Bürger aus allen Schichten sind und unsere Freiheiten behalten wollen.Diese sind als unveräußerliche Menschenrechte im Grundgesetz in den Artikeln 1-5 niedergeschrieben. Erfahren Sie, was die bisherigen Volksparteien wirklich vorhaben.Einlaß ist ab 11 Uhr, Eingang zum Weingarten benutzen.Veranstaltungsbeginn ist um 12 Uhr.Für das leibliche Wohl mit Speis und Trank sorgt unser Gastgeber