Ehrung des Motorsport Club Lech-Schmuttertal bei der Mitgliederversammlung 2022 des ADAC Südbayern.

Unterschleißheim : Ballhausforum |



Am Samstag den 26. März 2022 fand im Ballhausforum in Unterschleißheim die Mitglieder-versammlung des ADAC Südbayern e.V. statt.



Beim Tagesordnungspunkt 2, Ehrungen, wurden neben den Ehrungen von langjährigen Vorständen mit der Goldenen Ehrennadel in Gold mit Brillanten des ADAC, auch die drei Ortsclubs des Jahres 2021 geehrt. Der Vorstand für Ortsclubarbeit, Martin Krisam, gab zunächst die Kriterien die bei der Wahl eine Rolle spielten bekannt. „Der ADAC im Ortsclub e.V. im ADAC“, lautete das Motto. alle 204 Ortsclubs im ADAC Südbayern hatten die Möglichkeit sich zu präsentieren und ihre Zusammenarbeit und Identifikation mit dem ADAC unter Beweis zu stellen. Für die Wertung wurden die Ergebnisse aus 21 Kriterien (die vorher nicht bekannt waren) herangezogen. Gewertet wurden zum Beispiel die Teilnahme an Webinaren, an offenen Sprechstunden, die Pflege der Ortsclubverwaltung, die Anmeldung der Veranstaltungen, Ehrungen usw. über die Internetportale. Punkte gab es auch für die Durchführung der Jahreshauptversammlung und den verschiedenen Veranstaltungen unter den Corona-bedingungen. Nach der Laudatio von Martin Krisam, bekam Richard Miller, der 1. Vorstand für den Motorsport Club Lech-Schmuttertal auf der ADAC-Bühne die Urkunde und Medaille für den 2. Platz von ADAC Südbayern-Vorsitzendem Dr. Gerd Ennser und Martin Krisam überreicht.Den ersten Platz konnte Günther Wagner vom MAC Königsbrunn entgegennehmen und Rang drei belegte die Rallye-Gemeinschaft Rosenheim, vertreten durch die 1. Vorständin Sabine Schlemmer.