Oldtimer-Treffen mit KÄS änd ROLL live am So., 01.05.2022 in Unteregg!

Vor kurzem haben Bastian FRANZ mit Team das Gasthaus „Goldener Adler“ in Unteregg übernommen. Ein idealer Platz zum Entspannen und gemütlichen Beisamen sein.Zum Auftakt gibt es am So., 01.05.2022 ein Traktoren-und Oldtimer-Treffen. Für Speis und Trank ist bestens für die Besucher*innen und Teilnehmer*innen gesorgt.Zur Abrundung gibt’s ab 12.00 Uhr Live-Musik mit KÄS änd ROLL, der wahrscheinlich weltweit einzigen Bänd mit zwei ÄÄs.Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern die vier Allgäuer Musiker generationenübergreifend. Das Programm bringt und macht Spaß.Hereinspaziert, gute Unterhaltung und an guadn Appetit!Das Goldener-Adler-Team freuen sich auf einen schönen Genuss-Tag mit zahlreichen Gästen. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.Wann?Sonntag, 01.05.2022 ab 10.30 UhrWo?Gasthaus „Goldener Adler“Kirchstraße 14, 87782 UntereggTelefon: 08269 960806