Ausstellung "Freunde" im Malura Museum

Unterdießen : Mühlweg 2 |

Einladung an alle Interessierten. Ich selber mache dieses Jahr keine große Ausstellung, deswegen diese Ausstellungsbeteiligung mit vielen anderen tollen Künstlern, auf deren Vielfalt der Ausdrucksform ich mich sehr freue.



Vom 9. Juli bis 17. September findet im Malura Museum eine Ausstellung der Künstler des "Freundeskreises Oswald Malura Museum" statt.

Thema benannt "Freunde"

Das Museum wird voll, es sind fast 50 Künstler beteiligt. Das garantiert ein kontrastreiches Spektrum.

Vernissage ist am Sonntag, den 9. Juli ab 15:00 Uhr

Begrüßung durch Monika Groner und Andrew Malura

Einführung: Landrat Thomas Eichinger

Musikalische Untermalung: Utum Yang, Querflöte und Julia Ito, Klavier

Die Öffnungszeiten des Museums sind Sa und So 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und nach Vereinbarung

Geschlossen von 1.bis 31. August