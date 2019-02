Eine der schönsten Sukkulenten für den Steingarten

(Spinnweb-Hauswurz) dadurch heraus, als dass es sich um polsterförmig wachsende Gruppen mit recht kleinen Einzelpflanzen handelt, die insbesondere dank ihrer feinen Härchen wie übersponnen aussehen. Hier setzen viele Selektionen der Gärtner an, um diesen Spinnweb-Effekt zu verstärken.Die Blüten stehen an Rispen, die sich aus der Mitte der Einzelpflanze entwickeln und diese auszehrt. Dadurch kann es in den Polstern zu Löchern kommen, die aber recht einfach durch das Einsetzen eines vom Rand des Polstern entnommenen Pflänzchens geschlossen werden kann. Solche Sprosse wurzeln relativ einfach und schnell.Es gibt im Handel von der Spinnweb-Hauswurz sehr viele schön Auslesen, so dass man sie in Steinbeeten gar nicht oft genug haben kann.Versuchen Sie es einfach mal.