The HAMBURG BLUES BAND & Friends

Ulm : Ulmer Zelt |

"35th Anniversary Tour"! Die Reeperbahn Bluesrocker auf Tour mit Arthur Brown ("Fire"), der "Queen Of Rock From Scotland" Maggie Bell (Stone The Crows), Clem Clempson (Colosseum/Humple Pie), Adrian Askew (Cocker, Atlantis) & dem erst 25-jährigen Ausnahmegitarristen Krissy Matthews. "This guy is the real deal" (Beth Hart), "Oh boy, this kid can play" (Hubert Sumlin). Eine für diese Nacht extra zusammengestellte Supersession zum 35 -jährigen Bestehen der Band. Abschlußkonzert der Ulmer Zelt Reihe.