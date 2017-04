Sommerkonzert auf der HfG-Terrasse: Patrick Wieland Gästeliste feat. Coby Grant

Ulm : HfG |

Der Ulmer Gitarrist Patrick Wieland ist einer, auf den die Großen des Geschäfts gerne zurückgreifen: Ob die Fantastischen Vier, Max Herre, Joy Denalane, Stefanie Heinzmann oder Flo Mega - überall hat Wieland schon seine souligen und extrem entspannten Licks beigetragen. Zudem ist er schon seit einigen Staffeln Gitarrist der TV-show "Voice of Germany". Und weil Wieland so viele Künstler trifft und immer wieder neue Talente kennenlernt, hat er eine eigene Konzertreihe namens „Gästeliste“ ins Leben gerufen, in der mit verschiedensten Sängerinnen und Sängern auftritt.



Seit Coby Grant´s "Song About Me" im skandinavischen TV in einem Werbespot platziert war, hat sich das Leben der jungen australischen Singer/Songwriterin komplett verändert. Sie spielt internationale Tourneen, schreibt unterwegs neue Songs und vermarktet erfolgreich ihre Musik, ohne sich an ein Plattenlabel zu binden. Ob mit Band oder nur von ihrer Gitarre begleitet, versteht es Coby, die Leute in ihren Bann zu ziehen - mit leisen Tönen, die unter die Haut gehen und den Zuschauer sofort auf eine Reise mitnehmen. Das mag vielleicht auch der Grund sein, warum Norah Jones´ Produzent Peter Malick zwei ihrer Songs herausbrachte und der legendäre Singer/Songwriter Don McLean ("American Pie") die junge Australierin als Support mit auf Tour nahm. Bei der TV-Show "Keep your light shining" traf sie auf Patrick Wieland, der sie sofort zu seiner "Gästeliste" einlud. Heute als Sommerkonzert auf der legendären HfG-Terrasse.





Eintritt: 15 €, ermäßigt: 13 €



in Zusammenarbeit mit der vh Ulm und der HfG-Stiftung