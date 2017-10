Skyjack (Schweiz/Südafrika)

Ulm : Einsteinhaus, vh Ulm |

Die Band ist eine Kollaboration zweier Musiker aus der Schweiz und dreier aus Südafrika. Die Zusammenarbeit hat ihren Ursprung in der Berner Jazzwerkstatt, wo sich Kyle Shepherd, Shane Cooper und Kesivan Naidoo auf verschlungenen Pfaden und in verschiedenen Formationen mit Marc Stucki und Andreas Tschopp trafen.

Die Begegnung sprühte Funken auf musikalischer und persönlicher Ebene und hatte zur Folge, dass im Juni 2013 eine Quintett Tournee durch Südafrika und Swaziland stattfand. Obwohl die Formation als solche vor der Tour noch nie gespielt hatte, wurde bereits bei der ersten Probe klar: Diese Band hat Zukunft! Hier hatten sich fünf Musiker vom gleichen Geiste, fünf hochenergetische Improvisatoren gefunden. Im Jahre 2015 gewann die Band den hochdotierten „Transnational“ Preis in der Schweiz. Die Produktion ihres ersten Albums „Skyjack“ folgte im Jahre 2016 mit einer ausgedehnten, mehrheitlich ausverkauften 3-wöchigen Releasetour durch Südafrika. Im April 2017 war die Band einer der Headliner am Cape Town International Jazz Festival. Skyjack stellen im Herbst/Winter 2017 ihr Album zum ersten Mal in der Schweiz und in Deutschland vor.



Andreas Tschopp: Posaune

Marc Stucki: Saxofon

Kyle Shepherd: Flügel

Shane Cooper: Bass

Kesivan Naidoo: Schlagzeug



Eintritt: 16 €, ermäßigt: 13 €, Schüler und Studenten 8 €; bis 16 Jahre freier Eintritt



(Veranstalter: KunstWerk e.V. in Zusammenarbeit mit der vh Ulm)