Mehr Lyrik geht nicht!

Ulm : Café Jedermann |

Freches, Schönes, Irres und Großartiges: Ein Lyrikabend mit Heike Fröhlich, Sascha Kokot und dem Mitherausgeber der „Parasitenpresse“, Adrian Kasnitz.

Musik: Liam Cairns

Moderation: Marcus Golling



„Wie es sich im Mund anfühlt“ ist der Münchner Lyrikerin und Audiokünstlerin Heike Fröhlich (Jahrg. 1982) beim Schreiben ihrer Texte sehr wichtig. Das Spielen mit Sprache, das lustvolle Verändern dieser, ergibt eine unglaubliche Stärke, die sich in ihren Gedichten aufspüren lässt. Ihr Motto dabei: „Fabulieren, Form und Freiheit.“



Ganz anders Sascha Kokot. Der Leipziger Autor und Fotograf (Jahrg. 1982) wird uns seinen neuen Gedichtband „Ferner“ vorstellen, der bei Edition Azur erschienen ist. Seine Gedichte führen uns hinter die kühlen, verspiegelten Oberflächen der Gegenwart. In klaren, nüchternen Versen entwirft er Szenarien des Verschwindens und des Neubeginns – mit der Gewissheit, dass Lücken und Fehlstellen uns weit mehr über unsere Welt und ihre Möglichkeiten erzählen als alles tatsächlich Vorhandene.

Abrunden wird diesen besonderen Abend Adrian Kasnitz. Der Kölner Schriftsteller ist Ko-Verleger im kleinen Literaturverlags „Parasitenpresse“ und gibt Lyrik im Kleinstformat heraus. Wie das funktioniert? Darüber wird er erzählen.



Eintritt: 10 €, ermäßigt nur für Vereinsmitglieder: 8 €



(in Kooperation mit dem Literatursalon Ulm/Neu-Ulm e.V.)