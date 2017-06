Banana Republic + DREiNS Open Air

Ulm : CVJM / Club Action |

„Rocken bis die Banane wieder gerade wird", so könnte das Motto des flotten Vierers aus Ulm und Stuttgart lauten. Abwechslungsreiche Songs von hart bis tanzbar sorgen bei den Gigs für Stimmung. Die Band ist nichts für Konservenmusik, die muss man live erleben: druckvoller Sound, die Bühnenpräsenz der Musiker und eine authentische Show. So lassen die Songs denn beim Publikum das Tanzbein zucken, und was der thailändische Sänger mit der Band im Rücken an Spielfreude rüberbringt, springt auch schnell auf den Club über, Party ist angesagt.

Und als Support wird eine neue Band um die Sängerin Bekki Bell ein Kurzprogramm auf die Bühne bringen: DREiNS aus dem Ulmer Raum. Knackiger alternative rock, und zwar ausschließlich mit deutschen Texten aus der Feder von Gitarrist und Ko-Sänger Jo Möller.



Eintritt: 8 €, ermäßigt 7 €



in Kooperation mit dem Club Action



bei schlechtem Wetter drin