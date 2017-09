Afropean Project

Ulm : Einsteinhaus, vh Ulm |

Afrikanische Musik ohne Afrikaner? Klar, das geht, auch Japaner können ja Beethoven spielen. Und Gert Kilian ist zwar weiß, aber in seinen Händen lebt eine schwarze Seele. Der in Frankreich lebende Deutsche spielt das Balafon hin- und mitreißend. Er nimmt uns mit auf eine Reise, bei der wir zusammen mit karibischen Steelpans, mit Jazzpiano und vor allem mit dem Schlagzeugspiel seines Juniors gemeinsam die Gefilde von Weltmusik, Jazz, Soul und Rock durchwandern.

Außerdem wird zu einem Gastauftritt auch das Balafon-Workshop-Ensemble der vh begrüßt.



Gert Kilian: Balafon

Janosch Pangritz-Kilian: Schlagzeug, Perkussion

Tom Hiltner: Tasteninstrumente



Eintritt: 12 €, ermäßigt: 10 €, bis 16 Jahre freier Eintritt



(Veranstalter: KunstWerk e.V. in Zusammenarbeit mit der vh Ulm)