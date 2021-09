9. Ulmer Friedenskonzert

"Wie klingt der Frieden?" Jahr für Jahr, so auch in 2021, geht der Initiator des erfolgreichen "Friedenskonzertes" Ayhan Coşkun dieser Frage nach und lässt bei der neunten Ausgabe den Frieden in musikalischer Form erklingen.



Aus der ursprünglichen Idee, die Insel im unteren Ausee wieder mit Leben und Musik zu füllen, ist eine Konzertreihe entstanden, die mittlerweile in Ulm zur Tradition geworden ist. Das Konzert wird von regionalen Musikern bespielt, die Ihre Wurzeln in Deutschland (Ulm), Italien, Frankreich, Türkei, Österreich, Polen, Albanien, Tschechien, Bulgarien, Nigeria, USA und Mexiko haben und die absolut frei zu Klängen der Weltmusik improvisieren.



Am Start sind: Walter Spira, Anica Marie, Martina Weiler, Simone Harmatzy-Simon, Flavie Hooplavie, Tonda Kubitschek, Dante Thompson, Isabelle Florence, Silvia Liberto, Hannes Hiller, Frank Kubitschek, Jaryn Pepe, Johannes Honnef, Vladi Nikolov, Martin Hefele, Adnan Jashari, Spoondoctor Richie, Nikolai Van Bübl, Günter Buhles, Markus Wirth, Andreas Hagmann, Georg Hesse, Dante de Hoyos, Artjom Ostapenko, Tona Ruiz, Viktor Ziegler, Godfrey Aletor, Ayhan Coşkun und viele mehr.



Das Ulmer Friedenskonzert bedankt sich bereits im Vorfeld bei allen Künstlern, die an diesem Nachmittag mit ganzem Herzen dabei sind und unentgeltlich das Konzert mitgestalten.



Auch bei Regen wird es auf jeden Fall Musik geben, dann aber bitte den Schirm oder auch ein Pavillon nicht vergessen.



Die Veranstaltung ist unkommerziell, d.h. ohne Verkauf und Verkaufsständen. Deshalb sind die Besucher herzlich eingeladen, ihr eigenes Picknick mitzubringen.



Das Konzert findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln statt.



Konzertende ist um 18:00 Uhr.