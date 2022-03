KÄS änd ROLL live beim "Donausommer 2022“ in Ulm-Gögglingen/Donaustetten

Zum wiederholten Mal startet im Ortszentrum Gögglingen/Donaustetten das große Dorffest „Donausommer 2022“.

Die Ortsvereine präsentieren Euch am letzten Juni-Wochenende tolles Essen, leckeres Bier und legendäre Live Musik.



Mit dabei KÄS änd ROLL. Als Botschafter in Sachen „Rettet die Allgäuer Lebensfreude“ waren die vier Musiker immer wieder zu Gast auf den Bühnen der Region.

Das Musik und Stimmung mit den nötigen Abstandsregeln auch in Corona-Zeiten möglich sind, haben sie & ihre Gäste in den vergangenen 24 Monaten eindrucksvoll bewiesen.

Dabei werden verschiedenste musikalische „Stimmungs-Hits“ neu aufgelegt – von „Cordula Grün“ bis „Wahnsinn“ – 100% live beim wahrscheinlich schönsten Dorffest der Umgebung!

Die Ortsvereine aus Gögglingen/Donaustetten freuen sich auf Ihren Besuch.



Wann?

Sa., 25.06.2022 ab 19.00 Uhr



Wo?

Ortszentrum "Rathaus-/Schulplatz, 89079 Ulm-Gögglingen/Donaustetten



Wieviel?

Eintritt FREI!



Kontakt und Veranstalter: Donausommer GbR