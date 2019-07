In Seligweiler wächst ein neuer Irrgarten | Maislabyrinth öffnet am 20. Juli zum 21. Mal

ULM. Auf einer Fläche von 16.000 Quadratmetern hat Landwirt Bernd Ruess rund 140.000 Maispflanzen gesät und einen zwei Kilometer langen Labyrinthpfad ausgeschnitten. Die Durchquerung des Irrweges im über zwei Meter hohen Süßgras schaffen schnelle Irrläufer in rund 45 Minuten. Dafür haben die zahlreich erwarteten Besucherinnen und Besucher ab 20. Juli ganze 54 Tage Zeit, denn solange hat das 21. Maislabyrinth in Seligweiler dieses Jahr geöffnet.

Ein großes Maisfeld wird auch diesen Sommer wieder Tausende Besucher aus der ganzen Region nach Seligweiler bei Ulm locken. Der Grund ist ein im Maisfeld angelegtes Labyrinth. Die Vorbereitungen zum 21. Maislabyrinth in Seligweiler laufen bereits seit Monaten. Am Reißbrett wird der jährliche neue Irrpfad, der durch das Maisfeld führt, aufgezeichnet. Bereits vor acht Wochen säte Landwirt und Veranstalter Bernd Ruess das 1,6 Hektar große Feld am Rasthof Seligweiler mit einer schnellwachsenden Maissorte die überdies besonders hoch wächst, ein. „Die Witterung mit Regen und viel Sonnenschein im Juni hat das Süßgras bis dato schon fast zwei Meter aus dem Boden schießen lassen“, freut sich Ruess. Beste Voraussetzungen also für ein blicksicheres Labyrinth. So können auch hochgewachsene Personen nicht den Verlauf der Gänge oder den Standort der einzelnen Stempelstationen erkennen. Der Irrgartengestalter Ruess startet bereits diese Woche mit der eigentlichen Gestaltung des Irrgartens. Die Irrwege mähte Ruess nach Planquadraten mit einem Messerbalken und der Harke ins Feld. Die Irrwege wurden mit Stroh von zwölf riesigen Rundballen bedeckt. Jetzt müssen lediglich noch die fünf einzelnen Stempelstellen im Labyrinth aufgebaut werden, die der erfahrene Labyrinthbauer Ruess gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Stefan zimmert.Den ganzen Sommer über gibt es Aktionen im Irrgarten und eine Schlussverlosung mit wertvollen Preisen. Dazu müssen die Besucher auf einer Teilnahmekarte die einzelnen Stempelstellen im Irrgarten passieren und eine Schätzfrage beantworten.Für die Labyrinthnächte im Mais hat sich Ruess Gruseliges einfallen lassen. Immer samstags dürfen die Besucher mit Fackel und Taschenlampen durchs Süßgras streifen. „Eine erschreckende Nebenwirkung mit echten Geistern ist garantiert“, sagt Bernd Ruess. So wie am 30. August, wenn der Irrweg zum „Labyrinth des Horrors“ wird. Zusammen mit den Machern des Ulmer Zombie Walks präsentiert Ruess den Besuchern dann schaurig schöne Begegnungen bei Nacht.Der Irrgarten bietet für Gruppen und Kindergeburtstage Platz zum Feiern.Das Maislabyrinth wird am Sonnabend, 20. Juli, um 13 Uhr eröffnet. Einlass ist täglich ab 13 Uhr. Sonntags ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet 4,00 Euro, für Kinder 3,00 Euro. Ohne Ruhetag hat der Irrgarten bis 8. September 2019 geöffnet. Unter der Woche und sonntags bis 19 Uhr. Samstags sogar bis 24.00 Uhr. Außerdem öffnet das Seligweiler Maislabyrinth in diesem Jahr noch an zwei weiteren Wochenenden vom 14. bis 15. September und vom 21. bis 22. September.MaisfeldlabyrinthRasthaus SeligweilerFamilie Bernd RuessTel.: 07304-6239www.labyrinth-ulm.deÖffnungszeiten:Montag bis Freitag 13.00 bis 19.00 UhrSamstag 13.00 bis 24.00 UhrSonntag 10.00 bis 19.00 UhrEintrittspreise:Die Eintrittspreise betragen:für Erwachsene 4,00,- Euro/Personfür Kinder 3,00,- Euro/Personfür Schulklassen,Gruppen ab 20 Personen 2,50,- Euro/PersonDer Ursprung für die Gestaltung von Maislabyrinthen kommt aus Amerika. Dort werden die Maislabyrinthe schon seit mehreren Jahren der Bevölkerung dargeboten. In Frankreich wurden vor ca. 20 Jahren dann die ersten Maislabyrinthe in Europa gestaltet. Vor ca. 19 Jahren wurden dann in Bayern die ersten Irrgärten im Mais den Besuchern zugänglich gemacht. Mittlerweile gibt es die Labyrinthe in Sonnenblumen, Hanf- und Maisfeldern.Die Fläche des Labyrinths beträgt 16 000 Quadratmeter (1,6 ha)Die angelegten Wege wurden mit dem Handmäher nach einem Plan angelegt.Die Irrwege haben eine Länge von 2000 Metern (2 Kilometer).Auf dem Feld befinden sich ca. 140 000 Mais-PflanzenMit dem Abschluss des Wachstums des Maises wird er eine Höhe von 2,4 Metern erreicht haben.Um einem Verschmutzen der Schuhe vorzubeugen, wurden 12 Großballen Stroh auf den Wegen verteilt.