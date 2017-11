Gold Ochsen auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt - Eine goldig, weihnachtliche Adresse: Krippengass / Stand 74

Zum ersten Mal in der 420-jährigen Brauereigeschichte präsentiert sich die Ulmer Traditionsbrauerei Gold Ochsen vom 27. November bis 22. Dezember auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Ganz speziell zur Weihnachtszeit finden sich unter dem Ulmer Münster attraktive Geschenksets und Spezialitäten, die nicht nur unterm Christbaum eine gute Figur machen. 

Im Herzen des Weihnachtsmarktes, direkt am großen Weihnachtsbaum finden Sie die Krippe mit lebenden Schafen und Lämmern sowie einem echten Esel. Auch der Ochse ist in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Am Stand 74 präsentiert die Ulmer Brauerei Gold Ochsen vom 27. November bis 22. Dezember ein Eldorado für alle, denen Ulms flüssiges Gold am Herzen liegt. Im heimeligen Brauerei-Weihnachtsmarktstand wartet ein originelles und exklusives Sortiment aus pfiffigen Geschenkideen. Neben den Bierspezialitäten der Brauerei Gold Ochsen, wie das Weihnachtsbier in der 1,0- und 2,0-Liter-Magnumflasche, gibt es vor allem nützliche und witzige Präsente rund ums Thema Bier. Von Essbarem wie Knabbermalz, Bierbrandkuchen und Braumeister-Nudeln über Weißwurstsenf und Bierbeißer, gibt es auch Hochprozentiges wie den Ori Gin, ein Wacholderdestillat mit Gold Ochsen Original-Note. Brandneu hingegen ist der erste und limitierte Gold Ochsen Single Malt Whisky, der in Kooperation mit der Schwäbischen Highlandwhisky-Destillerie Finch aus Nellingen hergestellt wurde. Ganz speziell zur Weihnachtszeit finden sich unter dem Ulmer Münster für kurze Zeit attraktive Geschenksets und Spezialitäten, die nicht nur unterm Christbaum eine gute Figur machen. „Mit unserem Weihnachtsmarktstand, auf den ich seit 30 Jahren warte, haben wir einen lang gehegten Traum von mir verwirklicht“, sagt Gold Ochsen Geschäftsführerin Ulrike Freund. Der Stand soll die Wertigkeit des Bieres und die Kunstfertigkeit des Brauens herausstellen. Die perfekte Plattform, um auch die Gold Ochsen Bierspezialitäten der Öffentlichkeit zu präsentieren. So auch für die Jahrgangsbiere, die ausschließlich im Brauerei Shop, im Ochsen Shop in der Stadtmitte und im Online Shop auf www.goldochsen.de erhältlich sind.