Ein-Mann-Theater: 2x2 Freikarten für Alfred Dorfer in Ulm zu gewinnen!

auftaucht. In seinem Bühnenprogrammbeschäftigt sich der österreichische Kabarettist und Schauspieler mit überraschenden Gedankenspielen, fundamentalen Fragen und Pointen, die bei seiner Bühnenfigur beiläufig beim Ausmisten im Rahmen eines Umzugs entstehen.Amtritt Alfred Dorfer mit "und ..."auf. Dafür verlosen wir. Klickt bis zum 2. Juni 2019 auf "Mitmachen", um euer Glück zu versuchen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.), um an der Verlosung teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Weitere Informationen zur Veranstlatung findet ihr hier