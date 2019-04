Akkordeon-Kunst – Freikarten für die Akkordeonale in Ulm zu gewinnen!

steht für Improvisation, Spaß und virtuose Klänge, die verschiedenste Akkordeon-Künstler aus unterschiedlichen Ländern und Stilrichtungen beim gemeinsamen Konzert zu einem Gesamtkunstwerk formen.Ammacht das internationale FestivalHalt in der. Dafür verlosen wir. Klickt bis zum 17. April 2019 auf "Mitmachen", um an der Verlosung teilzunehmen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Bitte nur einmal auf "Mitmachen" klicken! Mehrfach-Klicks erhöhen nicht die Gewinn-Chance.Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier