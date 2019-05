2x2 Freikarten für Irish Folk von The Sands Family in Ulm zu gewinnen

. Die Gruppe zählt international zu den renommiertesten irischen Musikern.MIt ihren Songsist The Sands Family amzu Gast im. Mit ein bisschen Glück könnt ihr dabei sein, denn wir verlosen. Klickt bis zum 6. Mai 2019 auf "Mitmachen", um an der Verlosung teilzunehmen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.), um am Gewinnspiel teilzunehmen. Mehrfach-Klicks erhöhen nicht die Gewinn-Chance.Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier