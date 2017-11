Ausstellung "Zwischenräume" von Anita Ulrich

Uhingen : Schloss Filseck |

New York – Filseck - Tokio



Inspiriert von zwei großen Reisen stellt die Augsburger Künstlerin Anita Ulrich ab dem 26. November ihre Aquarelle in Schloss Filseck in Uhingen aus.

Besonders produktiv war eine Reise im vergangenen Jahr nach New York, wo die Diplom-Designerin gemeinsam mit einer Gruppe amerikanischer Künstler vor Ort im Getümmel der Stadt malte. Beeindruckende Aquarelle von Häuserschluchten, Menschenmassen und mit besonderen Lichteffekten zeugen davon. Die andere Reise ging allein nach Japan, die Anita Ulrich zu eher meditativen Motiven wie Tempeln und Stillleben verarbeitete.

Aber auch Bilder aus der näheren Umgebung sind in den Fluren von Schloss Filseck zu sehen, wie die Burg Teck, Esslingen und nicht zuletzt das Schloss selbst.

Der Ausstellungstitel „Zwischenräume“ ist eine Anlehnung daran, dass man im Aquarell oft die Zwischenräume und nicht die Dinge an sich malt. Das verlangt sehr viel abstraktes Vorstellungsvermögen, um letztlich doch sehr realistisch zu malen.



Die Ausstellung befindet sich in den Fluren des 1. OG von Schloss Filseck, und ist vom 26. November 2017 bis 14. Januar 2018 zu besichtigen, täglich 10 – 17 Uhr.

An den Sonntagen, 17. Dezember 2017 und 7. Januar 2018, jeweils 14 – 17 Uhr ist Anita Ulrich persönlich anwesend.