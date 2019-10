Zum Saisonende am 13.10. noch einmal Kuchen vom Uetzer Flohmarkt

Zum Abschluss der Flohmarktsaison gibt es am 13.10. unter dem Motto "Kuchenessen für den Sport" auf dem Hoopt in Uetze wieder leckeren Kuchen beim Förderverein "Die SportschUETZEn". Jeder kann dort ab 9:00 Uhr leckeres Backwerk erwerben und so den Sport unterstützen.

Mit dem Verkauf auf dem Uetzer Flohmarkt sammelt der Förderverein "Die SportschUETZEn" Geld für die Unterstützung der Uetzer Bundesligamannschaft und präsentiert den erfolgreichen Sport im Schützenverein Uetze. Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga haben die Uetzer Schützen hohe Kosten für Fahrten und Übernachtungen, die sie aus Spenden decken müssen. Dies will der Förderverein "Die SportschUETZEn" mit seinen Aktionen finanziell unterstützen. Auch Personen und Firmen, die nicht dem Schützenverein angehören, sind im Förderverein als Mitglieder herzlich willkommen.Der Verein weist auch auf schon den Heimwettkampftag am 16.11. in der Großsporthalle am Schulzentrum hin, an dem er ebenfalls Speisen und Getränke anbietet. Das offene Training der Mannschaften beginnt dann um 12:00 Uhr; die ersten Wettkämpfe sind um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr und um 17:30 Uhr tritt schließlich das Uetzer Team gegen den SV Kriftel an. Im Anschluss findet dann eine After-Shooting-Party im Schützenheim gegenüber statt