Winterwanderung und Eintopfessen

Die Abteilung Wandern und Freizeit des TSV Friesen Hänigsen wandert am Sonntag, den 17.02.2019 zu den alten Ölfeldern und den Teermuseum in Hänigsen. Die Strecke ist ca. 10 km lang und eben. Anschließend gibt es einen deftigen Eintopf an der Wanderhütte des TSV. Der Start ist um 10.00 Uhr am Schützenplatz in Hänigsen. Das Eintopfessen ist dann gegen 14.00 Uhr. Anmeldungen fürs Wandern oder nur zum Essen bitte bis zum !0.02.2019 bei Hennry Timme, Tel.: 05147-1277.