Winterfahrt des Skiclubs Schwüblingsen - Seiser Alm begeisterte erneut

Die faszinierende Bergwelt der Dolomiten hat alle - ob auf den Hängen der Seiser Alm, per Dolomiti- Superski auf den Pisten um den Sellastock oder am Col Raiser / Seceda in den Bann gezogen . Ob Langlauf, Winterwandern oder Alpin per Ski oder Snowboard, jeder Tag wurde genossen und abends beim Essen, in der Bar oder am Kamin gab es viele gute Geschichten zu erzählen.Sehr spannend war auch der FIS Weltcup Slopestyle Snowboard und Freeski direkt im Snowpark der Seiser Alm. Slopestyle ist seit Sotschi 2014 die jüngste olympische Extremsportart. Der Snowpark war zwar perfekt in Form gebracht, das Wetter spielte allerdings nicht immer so mit, um die Kicker, Flips, Spins oder einen Backside1440 wirklich gut bestaunen zu können. Beeindruckend war es in jedem Fall.Viel zu schnell vergingen die Tage, aber nach dem Winterurlaub ist vor dem Winterurlaub. Und so kann sich aus den schönen Erinnerungen erneut die Vorfreude auf das nächste Jahr entwickeln.Zur Winterfahrt gehören immer zum einen eine Grünkohlwanderung zum Kennenlernen der jeweiligen Teilnehmer/innen, die dieses Jahr ins Sportheim Katensen führte und einen großartigen Abschluss in der "Fritz- Box" in Schwüblingsen hatte. Dort wurde auch die neu gestiftete Feuertonne (wie großartig!!!) eingeweiht. Sie zeigt neben dem Skiclub- Emblem auch den Schlern! Zum anderen gehört ein Bilderabend dazu, der die Winterfahrt nochmals mit vielen Fotos und Filmen Revue passieren lässt und auf jeden Fall Lust auf die nächste Fahrt macht.