Wandern im Harz: Entlang des Dammgrabens. 

Hänigsen: Hänigsen Schützenplatz |

Torfhaus - Steile Wand - Dammhaus

Am Sonntag, den 14. Juli 2019 lädt die Abteilung Wandern und Freizeit des TSV Friesen Hänigsen zu einer Wanderung im Harz ein. Die Strecke ist ca. 13 km lang und leicht hügelig. Es besteht eine Ausstiegsmöglichkeit nach ca. 8 km. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sollten im Gebirge vorhanden sein. Etwas.Rucksackverpflegung mitnehmen Es besteht aber auch eine Einkehrmöglichkeit.

Die Anreise erfolgt mit dem Bus. Abfahrt.8.15 Uhr in Burgdorf ist wegen der Sperrung der Immenser Str. an die Bushaltestelle Peiner Weg auf dem Ostlandring verlegt und um 8.30 Uhr vom Schützenplatz in Hänigsen

Fahrpreis für Mitglieder 15,00 € und 25,00 Euro für Gäste.

Anmelden ist Pflicht beim Wanderführer Friedhelm Imse, Tel. 05147-720198