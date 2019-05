Wandern im Deister

Hänigsen: Hänigsen Schützenplatz |

.Von der Mooshütte über die Teufelsbrücke zur Deister-Alm.



Die Abteilung Wandern und Freizeit des TSV Friesen Hänigsen lädt zu einer Wanderung am Sonntag, den 19.05.2019 im Deister ein. Die Strecke ist ca. 10 km lang und bergig. Eine etwas kürzere Teilstrecke ist möglich. Festes Schuhwerk sollte vorhanden sein. Auch Wanderstöcke wären hilfreich. Etwas Rucksackverpflegung mitnehmen. Es besteht aber auch eine Einkehrmöglichkeit. Die Anfahrt erfolgt mit dem Auto (ca. 60 km - Bad Nenndorf) in Fahrgemeinschaften.Die Wanderer treffen sich um 8.30 Uhr auf dem Schützenplatz in Hänigsen. Bitte unbedingt anmelden beim Wanderführer Hennry Timme Tel:: 05147-1277.