Wandern im Alten Land

Die Abteilung Wandern und Freizeit des TSV Friesen Hänigsen fährt ins Alte Land zum Kirschblütenfest. Zuvor wird aber, wie es sich für eine Wandersparte gehört, wird erst einmal 12 km gewandert. Ein Stück an der Elbe entlang und durch Obs tplantagen hindurch bis ins Zentrum des Alten Landes, nach Jork zum dortigen Kirschblütenfest. Die Anreise erfolgt mit dem Bus. Abfahrt ist um 7.45 Uhr vom Rubensplatz in Burgdorf und um 8.00 Uhr vom Schützenplatz in Hänigsen. Der Fahrpreis beträgt 10,00 € für Mitglieder und 20,00 E für Gäste. Anmeldungen bitte bei Friedhelm Imse Tel.: 05147-720198