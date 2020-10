Vom Erdgasfeld Thönse zum Trunnenmoor. 

Hänigsen: Hänigsen Schützenplatz |

Eine Wanderung der Hänigser Friesen am Sonntag, den o8.11.2020.



Abfahrt ist um 9.00 Uhr vom Schützenplatz in Hänigsen mit PKW in Fahrgemeinschaften.



Die ca. 11 km lange Wanderstrecke ist eben und führt durch ein Naturschutzgebiet.



Feste Wanderschuhe sind wichtig, kurze Teilbereiche sind feucht.



Nach der Wanderung ist eine Einkehr in Ramlingen eingeplant.



Die Anmeldungen bitte bis zum 01.11.2020 an Hennry Timme, Tel.: 05147-1277