Uetzer Luftpistolenschützen starten in neuer Aufstellung in die 1.Bundesliga

Auch in der Saison 2021/22 bleiben die Uetzer Luftpistolenschützen weiter erstklassig. Nachdem der Ligaausschuss des DSB der 1.Luftpistolenmannschaft des Vereins das Startrecht in der 1.Bundesliga zuerkannt hat, startet das Team mit einer leicht veränderten Aufstellung weiter im Oberhaus des deutschen Schießsports.

Trainer Donald Albrecht hat die Corona-bedingte Zwangspause genutzt, um die Mannschaft mit zwei neuen Stammschütz*innen und einer Ersatzschützin zu verstärken. Damit konnte nicht nur die Lücke gefüllt werden, die durch den Wechsel von Sarah Oehns entstanden war. Oehns tritt zukünftig gemeinsam mit ihrem Ehemann für Freischütz Wathlingen an die Linie.Nachgerückt in den Uetzer Bundesligakader ist mit der 18-jährigen Marieke Lehmann ein starkes Nachwuchstalent aus dem Verein. „Wir sind froh, dass Marieke nun das Alter erreicht hat, in der Bundesliga mit anzutreten, nachdem sie schon einige Jahre sehr erfolgreich auf Punktejagd in der Bezirksligamannschaft war“, freut sich Albrecht. “Marieke gehört zu den großen Talenten im Pistolensport. Nicht umsonst durfte sie vor einigen Jahren in Baku für Deutschland am Quotenplatzturnier für die Olympischen Jugendspiele teilnehmen.“Weiter konnte mit Christian Kenklies ein Schütze gewonnen werden, der zuvor in der 2.Bundesliga für die SGi zu Potsdam geschossen hat. Aufmerksam geworden ist der Uetzer Coach auf den 31-jährigen Sportkoordinator aus Magdeburg und seine stabil guten Leistungen nach der gemeinsamen Ausbildung zum Trainer B. „Christian hat eine professionelle Einstellung zum Leistungssport und passt vom Typ her auch sonst gut in die Mannschaft. Insofern freue ich mich, dass er jetzt bei uns mit an Bord ist.“Im Stammkader der Bundesliga stehen für Uetze damit neben der Schwedin Vendela Sörensson zukünftig Katharina Hempel, Wolfgang Geppert, Christian Kenklies, Marit Albrecht, Isabel Kausch und Marieke Lehmann.Und mit Emily-Sue Paul ist schließlich noch ein weiteres Nachwuchstalent des Vereins neben Sven Przyklenk mit in den Reservepool der Bundesliga aufgenommen worden.Die erste Bewährungsprobe steht für das neue Team bereits am 26. und 27.6. im Rahmen des LigaCupNord an. Dieses Freundschaftsturnier wurde zwischen 12 Teams der 1. und 2. Bundesliga als Ersatz für die ausgefallene Bundesligasaison 2020/21 vereinbart. Jede Mannschaft wird dann an insgesamt vier Wettkampftagen im Juni und August im Rahmen von Fernwettkämpfen einmal gegen jedes andere Team antreten. Nach der Corona-bedingten langen Wettkampfpause dient dies einer ersten Standortbestimmung und gleichzeitig als Konditionstest für die Athletinnen und Athleten vor der neuen Ligasaison. Weitere Informationen dazu werden in Facebook unter LIGA-CUP-NORD veröffentlicht. Auch eine Echtzeit-Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe im Internet ist geplant.