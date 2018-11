Uetzer Gewehrteam mit zwei souveränen Siegen bei Heimwettkampf in der Bezirksliga

Nach einem etwas verhaltenen Start in die laufende Bezirksligasaison konnte die erste Luftgewehrmannschaft des Schützenvereins Uetze bei ihrem Heimwettkampf zwei klare Siege einfahren. Mit 4:1 gegen die SG Sehnde und 4:1 gegen die Sportschützen Hannover konnten am 11.11. vier wichtige Punkte gesammelt und die Tabellenposition deutlich verbessert werden.

Im Vormittagswettkampf gegen die SG Sehnde lagen die Uetzer von Beginn an in drei Duellen vorne. Relativ schnell wurde in den Paarungen drei bis fünf die Führung übernommen und bis zum Schluss verteidigt. So konnten Silvana Böhmecke mit 373:360, Anna-Lena Becker mit 363:353 und Keven Brandes mit 368:348 ihre Punkte holen. Die am ersten Wettkampftag noch fehlende Nummer 1 des Uetzer Teams, Sandra Kronshage, fand dagegen nur schwer in ihren Rhythmus. Nach zwei Serien war ihr Duell noch ausgeglichen. Am Ende zeigte sich aber Kronshages ganze Erfahrung und sie schoss mit 97 und 96 Ringen ein Gesamtergebnis von 377 Ringen. Die 367 Ringe ihres Kontrahenten Henrik Schnabel reichten so nicht aus, und dieser Punkt ging ebenfalls nach Uetze. An Position zwei schießend und von Beginn an unter Druck gesetzt, lief es für Anna-Lena Bode-Pröve nicht nach Plan. Mit 355 Ringen blieb sie unter ihren Möglichkeiten und gab den Punkt gegen gute 373 Ringe ab. Mit einem Endstand von 4:1 konnten die Uetzer damit diese beiden Tabellenpunkte verbuchen.Im Nachmittagswettkampf gegen die Sportschützen Hannover traten die gleichen Athletinnen und Athleten für Uetze an die Linie. An allen Positionen konnten die Sportler ihre guten Leistungen bestätigen und sich teilweise noch steigern. So zeichnete sich auch dieses mal schnell eine Führung ab. Am Ende holten Sandra Kronshage mit 375:369, Anna-Lena Becker mit 372:362 und Silvana Böhmecke mit sehr guten 381:358 ihre Punkte. Anna-Lena Bode-Pröve konnte sich im Vergleich zum ersten Wettkampf deutlich steigern. Mit 374 Ringen schoss sie ein gutes Ergebnis, was aber gegen sehr gute 379 Ringe ihrer routinierten Gegnerin Patrica Alt nicht ausreichte. Keven Brandes an Position fünf machte es dagegen spannend. Nach zwanzig Schuss lag Brandes mit vier Ringen in Front. Dieses änderte sich, als der Uetzer nach nur 88 Ringen gegen starke 96 Ringe nach der 3. Serie plötzlich mit vier Ringen im Rückstand war. Der Uetzer blieb aber konzentriert und schoss mit guten 92 Ringen aus. Seine Gegnerin Kathrin Wölki gelangen dagegen etwas unglücklich nur 84 Ringe, so dass Brandes das Duell erneut drehte und mit 366 : 362 Ringen einen weiteren Punkt zum 4:1 Sieg seines Teams beisteuerte.Arne Bernhardt, 12.11.2019