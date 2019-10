Schützenverein Uetze trotz starker Leistungen zweimal im Hintertreffen

Starkes Bundesligadebut von Ole-Harald Aas mit 384 Ringen

Trotz starker Leistungen der Neuzugänge Ole-Harald Aas und Wolfgang Geppert sowie von Katharina Hempel musste sich der Schützenverein Uetze zum Auftakt in der 1. Bundesliga gleich zweimal geschlagen geben. Insgesamt konnte das Luftpistolenteam aus dem Fuhsedorf am Ende nur zwei Einzelpunkte verbuchen. Pech für die Mannschaft war, dass die auf Position 3 schießende Sarah Oehns krankheitsbedingt ausgefallen ist.

Dass im Auftaktmatch gegen die Braunschweiger Schützengesellschaft für die Aufsteiger aus Uetze nichts zu holen war, war von vornherein zu erwarten. Die Braunschweiger sind aktuell das stärkste Team in der 1. Bundesliga Nord und gegen Uetze auch in ihrer Top-Besetzung angetreten.Aber eine Sensation lag kurz in der Luft. Nach einer rasanten Aufholjagd zwang der Uetzer Neuzugang Ole-Harald Aas mit einer außergewöhnlichen 100er-Schlussserie und einem hervorragenden Gesamtergebnis von 384 Ringen den indischen Weltklasseschützen Chaudhary Saurabh ins Stechen. Der Norweger Aas hatte bis dahin ein Setzergebnis von 379, während der Inder mit 396 geführt wurde. Und erst im zweiten Stechschuss hatte der Norweger dann mit 10:9 das Nachsehen, so dass Uetze am Ende letztlich doch alle fünf Einzelpunkte abgeben musste.Spannender wurde es am zweiten Wettkampftag für das Uetzer Team gegen die Schützen aus Schirumer-Leegmoor. Hier trafen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, so dass es zu einem ausgewogenen Match mit wechselseitigen Vorteilen kam. Am Ende wurde es ein glücklicher 3:2 Sieg für die Ostfriesen, nachdem Michael Broers auf Position 4 weit über seinem bisherigen Niveau von 368 Ringen mit hervorragenden 379 Ringen ausschoss, so dass Katharina Hempel ihm diesen Punkt trotz einer sehr starken Leistung von 371 Ringen überlassen musste.Die Einzelpunkte für Uetze holten erwartungsgemäß Ole-Harald Aas und Wolfgang Geppert. Hier war es auch wieder der Norweger, der für besondere Spannung sorgte. Nachdem er in der ersten Serie eine 3 geschossen hatte, weil er den Abzugsdruck zu früh verstärkte. Trotzdem brachte er seinen Wettkampf konzentriert zu Ende und holte mit 368:366 Ringen am Ende noch seinen Punkt.Ein unschöner Nebenaspekt war wie am Vortag der Auftritt der Schirumer Fans, die trotz Ermahnung der Hallenleitung auf ihren Trommeln derart laut und ausdauernd trommelten, dass der Hallenboden selbst im Bereich der Sportler noch vibrierte und die Ansagen und Informationen des Moderators nicht mehr zu hören waren.In zwei Wochen hofft das Uetzer Team in Braunschweig auf zahlreiche Unterstützung durch eigene Fans. Am 19.10. trifft es in der „Germania Sporthalle“ des Landesleistungszentrums in Braunschweig an der Hamburger Straße um 15:00h auf den SV Bassum und am 20.10. um 10:00h auf die Sportschützen Fahrdorf. Einmarsch der Sportlerinnen und Sportler ist jeweils 30 Minuten früher. Trainer Donald Albrecht geht davon aus, dass dann auch Sarah Oehns wieder antreten kann.