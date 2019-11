Olympiateilnehmer und internationale Spitzensportler bei Bundesliga in Uetze

Zum Heimwettkampftag in der 1.Bundesliga Luftpistole erwartet der Schützenverein Uetze am 16.11. zahlreiche deutsche und internationale Topathleten. Unter ihnen nicht nur bekannte deutsche Namen wie Olympiasieger Christian Reitz, die aktuelle deutsche Meisterin Josefin Eder oder den früheren Olympiateilnehmer Uwe Potteck sondern auch die nationalen Meister aus England, den Niederlanden und Finnland. Und nicht zuletzt die nordische Meisterin aus Schweden, Vendela Sörensson, die für Uetze antritt.

Die Wettkämpfe finden am 16.11. in der Großsporthalle am Schulzentrum statt und beginnen jeweils mit dem Einmarsch und der Vorstellung der Mannschaften durch Moderator Arne Bernhardt. Nach diesen 30 Minuten, in denen die Schützen sich vorbereiten, startet dann die 50-minütige Wettkampfphase.Als erstes laufen um 14:30 Uhr die Teams zum Wettkampf Freischütz Wathlingen gegen den PSV Olympia Berlin ein. Um 16:00 Uhr folgt dann der Einmarsch des zweiten Durchgangs zwischen dem SV Bassum v. 1848 und dem SV Falke Dasbach. Diese Mannschaften peilen alle noch den Einzug in das Finale der besten Vier an. Spannende Duelle sind also vorprogrammiert.Und um 17:30 Uhr trifft dann der gastgebende SV Uetze wie vor zwei Jahren wieder auf den SV 1935 Kriftel, eines der stärksten Teams in der Liga. Der SV Kriftel, der von Nationaltrainer Detlef Glenz trainiert wird, war 2018 Deutscher Meister und setzt sich im Kern aus Nationalkaderschützen um Olympiasieger Christian Reitz zusammen. Nach der Halbzeit ist Kriftel erwartungsgemäß noch eines von zwei ungeschlagenen Teams und hat damit praktisch schon die Fahrkarte ins Finale sicher. Für die Aufsteiger aus Uetze, die mit ihrer Stammbesetzung Vendela Sörensson, Wolfgang Geppert, Sarah Oehns, Katharina Hempel und Marit Albrecht antreten werden, also eine kaum lösbare Aufgabe. Trotzdem hofft das Team von Coach Donald Albrecht wieder auf starke Unterstützung seiner Fans, um Kriftel wie vor zwei Jahren mindestens einen Einzelpunkt abzujagen.Das öffentliche Training ist ab 12:00 Uhr halbstündig in der Reihenfolge der Wettkämpfe.Der Eintritt ist frei. Für die Versorgung der Schlachtenbummler mit Speisen, Kuchen und Getränken sorgt der Förderverein "Die SportschUETZEn", der die Bundesligaaktivitäten des Uetzer Schützenvereins weitestgehend finanziert. Da die Ausrichtung des Heimwettkampftages in der Sporthalle erhebliche Kosten verursacht, freut sich der Verein über eine rege Nutzung seines Angebotes und über Spenden in den Sammelboxen. Und ab 19:30 Uhr findet dann die After-Shooting-Party "Nachhalten" im Schützenheim gegenüber statt, bei der jeder das Uetzer Team persönlich kennenlernen kann.