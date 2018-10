Marieke Lehmann feiert bei ihrem Debut mit Uetze II die ersten beiden Siege in der Bezirksliga

Am vergangenen Sonntag war neben dem Saisonauftakt der ersten Luftpistolenmannschaft in der 2. Bundesliga auch der Startschuss für die zweite Uetzer Pistolenmannschaft in der Bezirksliga. In Celle konnten die Uetzer mit Siegen gegen den SV Eversen I (5:0) und den SC Neuenhäusen I (3:2) sich nicht nur 4 Mannschaftspunkte sondern auch die Tabellenführung sichern. In der Mannschaft kam erstmals Marieke Lehmann, eines der großen Uetzer Nachwuchstalente, zum Einsatz. Mit ihren Leistungen war die 15-Jährige einer der Erfolgsgaranten für das Uetzer Team. Auch in der Bezirksliga steuerte mit ihr wie in der Bundesliga ein Neuzugang den entscheidenden Punkt für den zweiten Sieg und die Tabellenführung erst im Stechen bei.

Im Vormittagswettkampf gegen den SV Eversen lag Uetze von Beginn klar vorne. Diese Führung wurde an allen Positionen bis auf Position 2 kontinuierlich ausgebaut. So gewannen Marieke Lehmann mit 365 : 354, Melanie Bertram mit 364 : 337, Daniel Kiesewetter mit 342 : 334 und Arne Bernhardt mit 338 : 316 Ringen. Lediglich im Duell an Position 2 wurde es spannend. Dort musste Mario Beck nach einem technischen Defekt der Zuganlage den Stand wechseln und fand nur schwer wieder in den Wettkampf. Den anfänglichen Rückstand konnte Beck aber drehen und führte vor der vierten Serie mit 4 Ringen. Am Ende konnte er sein Duell mit 341 : 340 knapp gewinnen, so dass die Uetzer Athleten glücklich aber verdient mit 5:0 auch die beiden Mannschaftspunkte verbuchen konnten.Nachmittags wurde es gegen den SC Neuenhäusen deutlich spannenderer. An den Positionen 2 bis 5 zeichnet sich schnell ein 2:2 ab. Die beiden Punkte für Uetze holten souverän Daniel Kiesewetter mit 358 : 332 und Melanie Bertram mit 356 : 338. Leider hatte Mario Beck erneut einen Defekt an der Zuganlage und musste wieder den Stand wechseln. Trotz dieses ärgerlichen Zufalls konnte Beck noch stark mit 91 Ringen ausschießen, musste sich aber am Ende knapp mit 344 : 347 geschlagen geben. Arne Bernhardt hatte auf Position 5 gegen seine über sich hinaus wachsende Gegnerin Christina Bruns dagegen keine reelle Chance und musste hier den Punkt mit 346 Ringen gegen starke 361 Ringe abgegeben. Damit kam es entscheidend auf das Match auf Position 1 an. Diese Paarung zwischen der 15-jährigen Marieke Lehmann und dem erfahrenen Frank Schrader war von Beginn an auf Augenhöhe mit einem minimalen Vorteil für den Neuenhäusener. Mit einer guten 91 Serie und insgesamt 361 Ringen konnte die Uetzerin am Ende aber gleichziehen und zwang ihren Gegner ins Stechen. Hier zeigte die Gymnasiastin aus Uetze ihre ganze Erfahrung, die sie schon in diversen nationalen und internationalen Wettkämpfen sammeln konnte. Ohne erkennbare Nervosität richtete sich die Sportlerin ein, wartete auf das Kommando und schoss eine saubere 10 gegen eine 9 ihres Gegners. Damit gingen der 3 Einzelpunkt und die beiden Mannschaftspunkte auch hier nach Uetze.