Friesen Hänigsen wandert im Harz. 

Die Abt. Wandern u. Freizeit des TSV Friesen Hänigsen unternimmt am Sonntag, den 06.09.2020 eine Wanderung im Westharz. Die Strecke führt von Clausthal-Zellerfeld über Wildemann zum Iberger Albertturm oberhalb von Bad Grund. Dort besteht eine Einkehrmöglichkeit. Die Tour ist ca.11 km lang und bergig. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sollte selbstverständlich sein. Eine Ausstiegsmöglichkeit aus der Tour bietet sich nach ca. 6 km in Wildemann. Die Anfahrt erfolgt mit dem Bus. Abfahrt ist um 7.45 Uhr von der Haltestelle Uhlandstrasse im Ostlandring Burgdorf und um 8.00 Uhr vom Schützenplatz in Hänigsen. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Wanderführer Friedhelm Imse, Tel.: 05147-720198.