Hänigsen: Hänigsen Schützenplatz |

Die Abteilung Wandern u. Freizeit des TSV Friesen Hänigsen unternimmt am Sonntag, den 21.10.2018 eine Harzwanderung entlang des Rehberger Grabens. Sie führt von Torfhaus vorbei am Oderteich zum Rehberger Grabenhaus. Dort besteht auch eine Einkehrmöglichkeit. Die Strecke ist ca. 12 km lang und etwas hügelig. Bei Bedarf kann die Strecke auch verkürzt werden.Wetterfeste Kleidung, festes Schuhwek und etwas Rucksackverpflegung sollte dabei sein. Die Anfahrt erfolgt mit einen Bus. Er fährt um 8.15 Uhr vom der Bushaltestelle am Rubensplatz in Burgdorf und um 8.30 Uhr vom Schützenplatz in Hänigsen ab. Der Fahrpreis beträgt für Mitglieder der Wandersparte 10,00 Euro und für Gäste 20,00 Euro p. Pers.



Anmeldungen bitte beim Wanderführer Friedhelm Imse, Tel.: 05147-720198, Mobil 0151-28988128 oder per Mail hafrim@t-online.de.