2. Luftpistolenmannschaft wird als Aufsteiger ungeschlagen Meister der Landesliga Nord

Die zweite Luftpistolenmannschaft des Schützenvereins Uetze legte als Aufsteiger einen Durchmarsch in der Landesliga Nord hin und wurde am Wochenende ungeschlagen und mit Abstand Meister. Nun kämpft das Team am 27.03. um den Aufstieg in die Verbandsliga. In der Mannschaft schießen zahlreiche Nachwuchsschützinnen des Vereins, der auch Talentnest im NSSV ist.

Am letzten Wettkampftag am 13.02. in Kaltenweide ging das junge Team aus Uetze in der Landesliga Nord als Tabellenführer und Favorit in den Wettkampf gegen den SV Westercelle. Obwohl die Mannschaft leicht ersatzgeschwächt anreiste, so dass erstmals in dieser Saison Mannschaftsführer Arne Bernhardt selbst an die Linie trat, konnte erneut ein deutlicher 4:1 Sieg eingefahren werden.Nach leichten Startschwierigkeiten kam Franziska Thürmer (Paarung 1) immer besser in ihren Wettkampf und gewann am Ende deutlich mit 362:348 Ringen. Phoebe Behre (Position 2) fehlte dagegen einfach das Glück. Mit vielen knapp verpassten Ringen und dem einen oder anderen Ausreißer musste Behre ihren Einzelpunkt letztlich unglücklich mit 352:354 Ringen abgeben. In Paarung 3 lief es bei Sven Przyklenk deutlich besser; gegen gute 361 Ringe hatte sein Gegner (316) keine reelle Chance. Nina Lüders hatte in Paarung 4 dagegen mit technischen Problemen ihres Schießstandes zu kämpfen. Dadurch aus dem Rhythmus gebracht verlor sie am Ende zwar einige Ringe, konnte aber trotzdem mit 342:340 den Punkt nach Uetze holen. In Paarung 5 griff erstmals in dieser Saison Arne Bernhardt ins aktive Wettkampfgeschehen ein. Von Beginn an lag Bernhardt in seinem Duell vorn und konnte mit 354:332 einen ungefährdeten Sieg zum 4:1 Endstand erreichen.Damit konnte das junge Uetzer Team, das erst diese Saison in die Landesliga aufgestiegen ist, den siebten Sieg im siebten Wettkampf einfahren. Mit 14:0 Mannschaftspunkten und 29:6 Einzelpunkten ist die Mannschaft nicht nur souverän Meister geworden, sondern hat sich auch für das Aufstiegsschießen in die Verbandsliga qualifiziert. Voraussichtlich am 27.03.22 wird es dann nochmal um alles gehen, wenn die jungen Sportlerinnen und Sportler um einen der beiden begehrten Aufstiegsplätze kämpfen. Wir wünschen dafür „Gut Schuss“ sowie viel Glück.