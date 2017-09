Werkzeugsammlung des DGB Ortsverbandes Burgdorf/Uetze

Da der Flohmarkt im Freibad stattfindet, werden wir dort am Eingang stehen gut erkennbar an unserem DGB Stand.Das gesammelte Werkzeug wird wie im gesamten Jahr an den Verein „Arbeit und dritte Welt“ übergeben, der diese aufarbeitet und dann an Bedürftige Personen in der dritten Welt übergibt.Wer am Sonntag sein Werkzeug nicht zum Flohmarkt bringen kann oder dieses zu sperrig ist, der kann sich bei Manfred Scheller unter 05147/978813 melden oder aber auch direkt bei Arbeit und dritte Welt unter 05121/515262 und dort einen Abholtermin vereinbaren.