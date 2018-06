Werkzeugsammlung des DGB am 24.06.18

Am 24.Juni 2018, ab 7:00 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen auf dem Flohmarkt in Hänigsen(Schützenplatz) anzutreffen. Bis 14:00 Uhr kann dann Werkzeug jeder Art, Brillen, Handys, Fahrräder, Fahrradzubehör oder nicht mehr benötigtes Gartenwerkzeug abgegeben werden. Der DGB Ortsverband steht wie in den vergangenen Jahren gleich am Eingang zum Flohmarkt und ist durch seinen Stand leicht zu erkennen. Das gesammelte Werkzeug wird wie in jedem Jahr an den Verein "Arbeit und dritte Welt" übergeben, der diese aufarbeitet und dann an Bedürftige Personen in der dritten Welt übergibt.Gleichzeitig stehen die Kolleginnen und Kollegen auch für Fragen rund um den Ortsverband oder für fragen zur Arbeitswelt zur Verfügung.Wer am Sonntag sein Werkzeug nicht zum Flohmarkt bringen kann oder dieses zu sperrig ist, der kann sich bei Michael Miethe unter der Rufnummer 05147/9757750 oder Manfred Scheller unter Telefon 05147/978813 oder aber auch direkt bei Arbeit und dritte Welt unter Telefon 05121/515262 melden und dort einen Abholtermin vereinbaren.