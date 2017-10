Veranstaltung des DGB OV Burgdorf/Uetze zum Thema: Antisemitismus und Rechtspopulismus in der heutigen Zeit

Hierzu haben wir den ehemaligen Landtagsabgeordneten Michael Hans Höntsch eingeladen.Michael Hans Höntsch war in der 17. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtags Mitglied des Ausschusses für Inneres und Sport und des Petitionsausschusses. Außerdem ist er erster Stellvertreter seiner Fraktion im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur und im Kulturausschuss gewesen. Im Innenausschuss war er zuständig für den Kampf gegen Rechtsextremismus, Politische Bildung und Gedenkstättenarbeit. Im Kultusausschuss war er zuständig für die Bereiche Gymnasium, Landesschülerrat und politische Bildung.Die Veranstaltung findet in Hänigsen im Haus Am Pappaul statt und beginnt um 19:00 Uhr.Einlass ist ab 18:30 Uhr