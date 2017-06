Die SPD Hänigsen informiert

Frau Degotschin bleibt als parteilose dem Ortsrat Altmerdingsen treu.Damit ist die SPD nicht mehr im Ortsrat Altmerdingsen mit einer Stimme vertreten.Sämtliche Anträge oder Erklärungen von Frau Degotschin sind ihre persönliche Meinung und spiegeln nicht das Empfinden der SPD Hänigsen-Obershagen-Altmerdingsen wieder.Ansprechpartner für BürgerInnen aus Altmerdingsen in Fragen der SPD Politik, sind an den Vorstand der Abteilung in Hänigsen zu richten.Wir bedanken uns bei Gundi Degotschin für ihre Arbeit in den letzten Jahren in der SPD und wünschen ihr alles Gute.